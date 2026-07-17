Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 17 de julio FOTO: FEDEBEIS

Este viernes 17 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la jornada 2.

La jornada uno vio el triunfo de Coclé, Panamá Metro y la Pre-Selección U18 de Panamá.

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Partidos para hoy viernes 17 de julio en el Nacional de Béisbol U23 Azuero vs Pre-Selección U18 de Panamá a las 7:00 P.M. en la Academia Mariano Rivera.

Panamá Oeste vs Panamá Metro con el Rod Carew como escenario a las 7:00 P.M.

Coclé vs Chiriquí Occidente a las 7:00 P.M. en el Justino Salinas. Tres escenarios alrededor del país con 3 duelos que prometen emociones en el diamante.