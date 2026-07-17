Kadir Barría: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Botafogo?

El joven delantero panameño Kadir Barría y el Botafogo de Brasil volverán a la acción en el Brasileirão Serie A, después de una gran actuación del canalero en la jornada 19.

El club del panameño viene de vencer 2-1 al Santos con una anotación de Barría al 90+6 , convirtiéndose el héroe del choque disputado en el Estádio Nilton Santos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"La Estrella Solitaria" gracias al gol ganador de Kadir, se ubica en la novena posición de la tabla general con 25 puntos en 18 encuentros, misma cantidad de unidades que su próximo rival.

¿Cuándo vuelve a jugar Kadir Barría con Botafogo?

El Fogão chocará con el Esporte Clube Vitória, el próximo jueves 23 de julio en el Estádio Nilton Santos (5:30 pm).