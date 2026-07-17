Mundial 2026: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable", Luis de la Fuente FOTO: FC BARCELONA

Luis de la Fuente, técnico de la selección española en el Mundial 2026, afirmó que, respecto a las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi, que "Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable".

"¿Se parece Lamine a Messi? Lamine tiene que ser Lamine. Hay que ayudarle a que siga siendo como es"



Luis de la Fuente responde sobre las comparaciones entre ambas estrellas de la final #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tXH5qswuBf — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2026 De la Fuente confirmó que la estrella española "está bien", que ha participado con normalidad en el entrenamiento, y tenía una ligera molestia, tras recibir "un bocadillo" en el muslo, pero que queda la última sesión, "los momentos más críticos" y habló sobre la comparación con Leo Messi.

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