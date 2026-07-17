Mundial 2026: "Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable", Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, técnico de la selección española en el Mundial 2026, afirmó que, respecto a las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi, que "Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable".
La comparación de Lamine Yamal con Lionel Messi - Mundial 2026
"Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en e Mundial. Y Lamine. de la manera que mejor se le puede ayudar es potencial sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional", dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final del Mundial del próximo domingo, que enfrentará a España contra Argentina en el Metlife de Nueva York.
FUENTE: EFE