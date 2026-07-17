El partido número 103 de la Copa Mundial 2026 enfrentará a Francia e Inglaterra en la final por el tercer puesto, ambos en busca de un premio consuelo tras caer en sus respectivas semifinales. Es también la última oportunidad de Kylian Mbappé para sumar a sus ocho goles y superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro adidas, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham con seis tantos cada uno, también pueden reclamar el premio.

Con un Mbappé en su habitual estado feroz cada vez que llega un Mundial, Francia tuvo un arranque arrollador en el torneo. Los galos avanzaron con un contundente triunfo por 3-1 ante Senegal en su debut, luego sumaron una dominante victoria por 3-0 sobre Irak y cerraron como líderes del Grupo I tras golear 4-1 a Noruega.

En semifinales, no pudieron con España, perdiendo por marcador de 2-0.

Inglaterra, por su parte, tuvo un recorrido mucho más movido en el torneo. Los Tres Leones arrancaron con una contundente victoria 4-2 ante Croacia en su debut, pero luego bajaron a la realidad con un empate sin goles frente a Ghana, aunque igual terminaron como líderes del Grupo L tras vencer a Panamá. Sufrieron un gran susto ante RD del Congo en los dieciseisavos de final, hasta que un doblete inspirador de Kane en el segundo tiempo les permitió avanzar.

Después llegó un apasionante y aguerrido triunfo 3-2 ante los coanfitriones de México en los octavos, y otra victoria en remontada frente a Noruega, ya en tiempo suplementario, en los cuartos de final. El clásico rival Argentina los esperaba en semifinales, y esta vez fue Inglaterra la que quedó fuera tras un desarrollo dramático.

FRANCIA VS INGLATERRA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL MUNDIAL 2026

Fecha : Sábado, 18 de julio de 2026

: Sábado, 18 de julio de 2026 Hora : 4:00 pm

: 4:00 pm Lugar : Estadio de Miami

: Estadio de Miami Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com

FUENTE: FIFA