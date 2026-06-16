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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 07:34

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 16 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este martes 16 de junio con dos choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 16 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 16 de junio

FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este martes 16 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (I Y J).

A primera hora, Francia, subcampeona del Mundo, se medirá a Senegal en el grupo I, que se completará con el choque entre Irak y la Noruega del delantero Erling Haaland.

El tercer encuentro de la jornada lo disputará Argentina, actual campeón del Mundo, frente a Argelia en el grupo J, mientras que Austria y Jordania completarán la fecha del martes.

Partido para hoy, martes 16 de junio - Copa Mundial 2026

  • Francia vs Senegal - Estadio Nueva York Nueva Jersey (2:00 pm) en vivo por RPC
  • Irak vs Noruega - Estadio Boston (5:00 pm)
  • Argentina vs Argelia - Estadio Kansas City (8:00 pm) en vivo por RPC
  • Austria vs Jordania - Estadio Bahía de San Francisco (11:00 pm)

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