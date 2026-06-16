Mundial 2026: Partidos para hoy martes 16 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este martes 16 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (I Y J).
El tercer encuentro de la jornada lo disputará Argentina, actual campeón del Mundo, frente a Argelia en el grupo J, mientras que Austria y Jordania completarán la fecha del martes.
Partido para hoy, martes 16 de junio - Copa Mundial 2026
- Francia vs Senegal - Estadio Nueva York Nueva Jersey (2:00 pm) en vivo por RPC
- Irak vs Noruega - Estadio Boston (5:00 pm)
- Argentina vs Argelia - Estadio Kansas City (8:00 pm) en vivo por RPC
- Austria vs Jordania - Estadio Bahía de San Francisco (11:00 pm)