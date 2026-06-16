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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 08:51

Mundial 2026: Livramento se lesiona e Inglaterra llama a un defensor del Chelsea

Trevoh Chalobah fue convocado a la selección de Inglaterra de 26 jugadores después de una lesión previo al Mundial 2026.

Mundial 2026: Livramento se lesiona e Inglaterra llama a un defensor del Chelsea

Mundial 2026: Livramento se lesiona e Inglaterra llama a un defensor del Chelsea

FOTO: ENGLAND

Trevoh Chalobah ha sido convocado a la selección de Inglaterra de 26 jugadores para la Copa Mundial 2026, tras la lesión de Tino Livramento, que le impidió participar en el torneo.

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Se están realizando los preparativos para que el defensa del Chelsea viaje a la concentración del equipo en Kansas City, mientras que el resto de la plantilla se dirigirá a Dallas, Texas, para el primer partido de la fase de grupos de los Tres Leones contra Croacia el miércoles.

La FIFA permite la sustitución - Mundial 2026

Las normas de la FIFA permiten a los equipos participantes sustituir a un jugador de campo hasta 24 horas antes de su primer partido.

El defensa del Newcastle United, Livramento, sufrió una lesión en la pantorrilla durante el entrenamiento del domingo por la tarde. Un escáner y una evaluación médica realizados el lunes confirmaron, lamentablemente, que no podría seguir participando en el torneo con Inglaterra.

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FUENTE: ENGLAND

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