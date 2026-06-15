Francia vs Senegal: Fecha. hora y dónde ver en el Mundial 2026

Francia debutará este martes en el Mundial 2026 frente a Senegal en un duelo del Grupo I marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los africanos sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002.

Veinticuatro años después de aquella noche histórica en Seúl, franceses y senegaleses volverán a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford), con tres puntos que a la postre podrían ser decisivos en un grupo donde la Noruega de Erling Haaland también aspira a pelear por el liderato.

La selección francesa llega al torneo como una de las principales candidatas al título, con una delantera estelar liderada por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, uno de los cuatro ganadores del Balón de Oro que estarán presentes en este Mundial.

A ellos se suman otros talentos como Bradley Barcola, Désiré Doué o Rayan Cherki, que completan uno de los ataques más temibles del torneo.

Serán los encargados de aportar desequilibrio a una selección a la que solo se le puede achacar la falta de centrocampistas de creación en sus filas, algo que no impidió a Les Bleus imponerse en sus amistosos de marzo ante Brasil y Colombia.

Los galos aspiran a conquistar su tercer título mundial tras los logrados en 1998 y 2018. Subcampeones también en Catar 2022, donde sucumbieron ante la Argentina de Lionel Messi, los de Didier Deschamps conservan la pegada, solidez defensiva y gran parte de la base (Tchouaméni, Rabiot, Koundé, Kanté) que les llevó a disputar las dos últimas finales mundialistas.

Senegal, por su parte, afronta el campeonato con la ambición de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol africano. Los Leones de la Teranga han apostado por la veteranía de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly o Ismaila Sarr, que acompañarán a jóvenes talentos como Nicolas Jackson, Pape Gueye o Ibrahim Mbaye, que militan ya en las principales ligas europeas.

FRANCIA VS SENEGAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

Fecha : Martes, 16 de junio de 2026

: Martes, 16 de junio de 2026 Hora : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Lugar : Estadio Nueva York Nueva Jersey

: Estadio Nueva York Nueva Jersey Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

FUENTE: EFE