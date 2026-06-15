Selección de Argentina vs Argelia: Fecha, hora y dónde ver en vivo en el Mundial 2026

La selección de Argentina comenzará la defensa del título este martes en el estadio Arrowhead de Kansas City en un cara a cara ante Argelia, un rival africano que buscará llegar a lo más alto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Hora: Pitazo inicial 8:00 P.M. , previa desde las 7:00 P.M. con todos los detalles.

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La albiceleste vs Argelia, un gran cara a cara

Argentina llega más reforzada en lo anímico que en lo físico. El conjunto que dirige Lionel Scaloni tiene una idea clara de juego, ha hecho una suave transición de la plantilla que se proclamó campeona y está respaldada por los números.

La 'Scaloneta' sumó hace dos años, también en Estados Unidos, su segunda Copa América y encabezó con mano de hierro las eliminatorias mundialistas. Sin situaciones convulsas desde que Scaloni dio con la tecla, con la forma de arropar a Messi, la Albiceleste se ha mostrado como un equipo fiable, que comienza el Mundial como máximo favorito; vigente campeón y número uno del ránking FIFA.

Sin embargo, es el aspecto físico el que más le condiciona. Emiliano Martínez, que se rompió un dedo en la final de la Liga Europa que ganó con el Aston Villa, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nico González, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Álvarez llegan muy justos al comienzo de la competición. Nicolás Tagliafico, con un desgarro en el sóleo, está descartado para el primer partido.

La duda con Argelia, mientras, es qué equipo se verá en Kansas. Si el que fue capaz de derrotar a Países Bajos (1-0), el pasado 3 de junio, y se clasificó sin problemas al Mundial o el que fracasó en la Copa África, derrotado en cuartos de final por Nigeria (0-2), en un partido en el que dio una mala imagen.

Con Vladimir Petkovic, el técnico de las tres nacionalidades (bosnio, croata y suizo) que llegó a dirigir a Scaloni en el Lazio, los 'Zorros del Desierto' han ganado 21 partidos, empatado 4 y perdido 3, un buen balance que pone en alerta a la Albiceleste, escarmentada tras comenzar la anterior Copa del Mundo con una inesperada derrota frente a Arabia Saudí.

Con el meta Luca Zidane -con el que vuelve un apellido ilustre a un Mundial- recuperado de la fractura facial que sufrió con el Granada, la estrella del equipo sigue siendo Riyad Mahrez, pese a que está lejos del jugador que fue elegido MVP de la Premier (2016) y explota el tramo final de su carrera en el fútbol saudí.

FUENTE: EFE