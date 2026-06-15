| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 19:38

Mundial 2026: Arabia Saudita y Uruguay empatan en emocionante duelo del Grupo H

La selección de Uruguay rescató un empate ante Arabia Saudita en su estreno en la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Arabia Saudita y Uruguay empatan en emocionante duelo del Grupo H

Mundial 2026: Arabia Saudita y Uruguay empatan en emocionante duelo del Grupo H

FOTO: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Maxi Araújo salvó este lunes los muebles de la selección de Uruguay al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudita a los 80 minutos del partido que cerró la primera fecha del Grupo H de la Copa Mundial 2026 y que se jugó en el estadio Hard Rock de Miami.

Emocionante empate en el Mundial 2026

La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con anotación del defensa Al Amri con un disparo a boca de jarro por un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera después de una jugada de tiro de esquina.

La etapa inicial produjo emociones solo en los últimos diez minutos porque ambos equipos se mostraron muy prevenidos y más dispuestos a no cometer errores que a buscar la victoria con decisión.

Esto, al final, le costó a Uruguay irse perdedor a los vestuarios.

Consciente del juego intrascendente del equipo, el seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, hizo dos cambios para el inicio del segundo tiempo: Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria ingresaron por Darwin Núñez y Matías Viña, respectivamente, para darle más velocidad y cambio de ritmo al ataque.

La Celeste jugó para dar vuelta al marcador lo más pronto posible y arrinconó a la selección árabe, que no dio señales de perder la compostura y apostó al contraataque para buscar el tanto que le asegurara el triunfo.

Los uruguayos estuvieron tres veces cerca del empate, entre esas con un furioso disparo de Manuel Ugarte que mordió el palo derecho de la portería árabe a los 60 minutos.

Tanto insistió Uruguay por el gol de la igualdad, que lo consiguió a los 80 minutos cuando Araújo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais.

El partido tuvo un ritmo frenético y la selección charrúa buscó el triunfo con su famosa garra, pero sin puntería ni claridad.

En la segunda fecha del Grupo H, Uruguay se medirá con Cabo Verde y Arabia Saudí con España, el próximo 21 de junio.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

En medio del Mundial 2026 Neymar Jr anuncia que será padre por quinta vez

Selección de Argentina vs Argelia: Fecha, hora y dónde ver en vivo en el Mundial 2026

Mundial 2026: Arabia Saudita logra un sufrido empate ante Uruguay

Recomendadas

Últimas noticias