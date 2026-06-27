Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 27 de junio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este sábado 27 de junio, con acciones cruciales de los Grupos K y L, en donde la selección de Panamá verá acción en choque ante Inglaterra.

Panamá vs Inglaterra a las 4:00 P.M. desde el Estadio de New York, duelo que podrán sintonizar a través de la señal de RPC.

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Croacia vs Ghana en Philadelphia a las 4:00 P.M.

Colombia vs Portugal desde Miami a las 6:30 P.M. En vivo por RPC.

RD Congo vs Uzbekistán desde el Estadio de Atlanta a las 6:30 P.M.

Argelia vs Austria a las 9:00 P.M. en Kansas City

Jornada vs Argentina en Dallas a las 9:00 P.M.

"La Roja" disputará su último partido de la cita mundialista, en busca de anotar su primer gol y de sumar algún punto, después de sus derrotas ante Ghana y Croacia.