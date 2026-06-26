Colombia y Portugal se disputarán este sábado en Miami el liderato del Grupo K en el Mundial 2026 , con ligera ventaja para la selección cafetera, a la que le vale el empate para acabar en primera posición.

Colombia llega con seis puntos al desenlace del grupo, dos más que Portugal, que podría incluso perder la segunda plaza si cae el sábado y República Democrática del Congo golea a Uzbekistán.

Los lusos tienen un saldo positivo de 5, y la formación africana una diferencia negativa de uno.

Quien termine líder del Grupo K jugará en Kansas City el 3 de julio ante un tercero de grupo, mientras que el segundo lo hará en Toronto el 2 de julio contra el segundo clasificado del grupo L, donde siguen con opciones Inglaterra, Ghana y Croacia.

COLOMBIA VS PORTUGAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

Fecha : Sábado, 27 de junio de 2026

: Sábado, 27 de junio de 2026 Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : Estadio de Miami

: Estadio de Miami Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: EFE