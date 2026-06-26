Colombia y Portugal se disputarán este sábado en Miami el liderato del Grupo K en el Mundial 2026, con ligera ventaja para la selección cafetera, a la que le vale el empate para acabar en primera posición.
Los lusos tienen un saldo positivo de 5, y la formación africana una diferencia negativa de uno.
Quien termine líder del Grupo K jugará en Kansas City el 3 de julio ante un tercero de grupo, mientras que el segundo lo hará en Toronto el 2 de julio contra el segundo clasificado del grupo L, donde siguen con opciones Inglaterra, Ghana y Croacia.
COLOMBIA VS PORTUGAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: Estadio de Miami
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y las redes sociales de RPC Deportes
FUENTE: EFE