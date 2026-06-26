Mundial 2026: Jorge Gutiérrez envía mensaje a Venezuela

Jorge Gutiérrez , lateral izquierdo del Deportivo La Guaira de la Primera División de Venezuela , conversó con los medios de comunicación este viernes en el entrenamiento de la selección de Panamá, el último antes de medirse a Inglaterra el sábado 27 de junio en el grupo L del Mundial 2026 .

"Solamente estar en la lista de 26 jugadores ya es un paso importante para mí", dijo "Guti" añadiendo que poder representar a mi país, es algo que no todos tienen la posibilidad".

"Ahora toca terminar bien ante Inglaterra en el último partido", señaló Gutiérrez, quien está a la espera de sumar sus primeros minutos en la cita mundialista.

Mensaje de Jorge Gutiérrez para Venezuela

"En lo que he podido ayudar mediante mis compañeros, lo he hecho porque este pueblo se merece muchas cosas bonitas, ya que es un gran país y ojalá puedan reponerse de este golpe", destacó sobre el terremoto que ha golpeado de gran manera a Venezuela.