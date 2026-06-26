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Uruguay vs España: EN VIVO, fase de grupos del Mundial 2026

Uruguay vs España: EN VIVO

Uruguay vs España: EN VIVO, fase de grupos del Mundial 2026.

FOTO: FIFA World Cup
Mundial 2026 - 

Vive el minuto a minuto del encuentro entre Uruguay vs España, correspondiente a la jornada 3 de la Copa Mundial 2026.

España y Uruguay empataron sin goles en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Copa Mundial 2026, desde el Estadio de Guadalajara en territorio mexicano.

Termina el partido

Expulsado Agustín Canobbio

Roja directa para el delantero Agustín Canobbio, después de una fuerte entrada.

La respuesta, Ferran llegó sólo al 87'

Ferran Torres llegó solo contra el potero, pero el tiro de pierna derecha pegó en el poste.

Otro tiro más, ahora al 85'

Nico de la Cruz con el tiro de larga distancia para Uruguay, pero Simón nuevamente tapó comodo.

Generan peligro

Por banda izquierda apareció Mathías Olivera sacando remate, pero buena reacción del arquero Unai Simón.

Imprecisiones en el ataque

Sobre el 73' Dani Olmo llegaba con velocidad en la contra, pero en el último toque falla.

Se la pierde Dani Olmo

Lamine Yamal apareció por banda derecha con desequilibrio y sirvió para Olmo, que le pegó de primera, pero muy desviado.

Minuto 60' del partido

Uruguay presiona con todo, pero España continua con su toque, toque caracteristico.

Cambio en el arco uruguayo

Sergio Rochet entró a la cancha en lugar de Fernando Muslera para el inicio del segundo tiempo.

Segundo tiempo en marcha

Finaliza la primera parte / Uruguay 0 - 1 España

Minuto 41 / Uruguay 0 - 1 España

¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA! Baena anota el primer gol del encuentro tras un grave error de Muslera al realizar la atajada.

Minuto 35 / Uruguay 0 - 0 España

Lejano disparo de Bentancur que se va arriba del larguero.

Minuto 32 / Uruguay 0 - 0 España

Mala salida de Unai Simón que la deja servida a Canobbio pero no logra conectar bien la pelota.

Minuto 27 / Uruguay 0 - 0 España

¡La tuvo Uruguay! Centro raso de Valverde para Darwin Núñez pero no logra impactar el esférico.

Minuto 26 / Uruguay 0 - 0 España

Se reanuda el partido.

Minuto 22 / Uruguay 0 - 0 España

Pausa de hidratación.

Minuto 16 / Uruguay 0 - 0 España

Desborde de Lamine Yamal, encara y se perfila para su pierna hábil, pero al realizar el disparo impacta en la defensa rival y el balón es desviado.

Minuto 14 / Uruguay 0 - 0 España

En doce minutos, España tiene más posesión del esférico pero no genera peligro a la defensa charrúa. Por su parte, Uruguay apela a robar el balón y jugar al contraataque.

Minuto 1 / Uruguay 0 - 0 España

Error en defensa de Uruguay que casi le cuesta la primera anotación.

Comienza el partido / Uruguay 0 - 0 España

Minuto de silencio por el terremoto ocurrido en Venezuela

Ingresan los equipos al campo para entonar los himnos nacionales

Uruguay realiza los ejercicios precompetitivos

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