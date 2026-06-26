Uruguay vs España: EN VIVO, fase de grupos del Mundial 2026.

Termina el partido
¡URUGUAY ELIMINADO!— Deportes RPC (@deportes_rpc) June 27, 2026
España venció 1-0 a Uruguay y avanzan primeros de grupo pero los Suramericanos se despiden del Mundial 2026.#FutbolRPC pic.twitter.com/CVhFQMwe4d
MUNDIAL 2026
Vive el minuto a minuto del encuentro entre Uruguay vs España, correspondiente a la jornada 3 de la Copa Mundial 2026.
España y Uruguay empataron sin goles en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Copa Mundial 2026, desde el Estadio de Guadalajara en territorio mexicano.