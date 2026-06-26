Mundial 2026: Enrique Macaya Márquez y Lionel Scaloni protagonizan emotivo momento

El técnico argentino, Lionel Scaloni , dijo no preferir rival entre España, Uruguay y Cabo Verde, sino "que el Mundial 2026 acabe mañana" y su equipo sea campeón, ironizó.

"Sería una falta de respeto decir a quién prefiero porque en realidad no prefiero a ninguno. Preferiría que se termine el Mundial mañana y que seamos campeones. Se está viendo lo que siempre hemos dicho, que hay rivales muy difíciles. No estamos en condiciones de elegir", indicó.

"¿Si juega Messi mañana? Le contesto SOLO PORQUE ES USTED y creo que se lo merece: Leo va a ir al banco. Muchas gracias por preguntar, que disfrute el Mundial". De Scaloni para el gran Enrique Macaya Márquez. pic.twitter.com/QSm0oFukwb

En una comparecencia marcada por la presencia de Enrique Macaya Márquez, fue el veterano periodista argentino, de 91 años y que cubre su decimoctavo Mundial, el que arrancó de Scaloni la respuesta que todo el mundo aguardaba.

"Leo (Messi) va a ir al banco. Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", desveló.

El técnico, que ya desveló tras el encuentro contra Austria, que daría opción de jugar a los jugadores con menos minutos, elogió la actitud de los reservas. "Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos".

Minutos para otros jugadores - Mundial 2026

"Los chicos que jueguen, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y en este proceso, gran parte del mérito es suyo. Cuando no juegan, son los primeros en entrenar. Cuando puedo darles minutos se lo doy, porque se lo merecen. La idea es que el equipo juegue de la misma manera, aunque cambien los nombres", afirmó.

"Esta camiseta implica salir a jugar e intentar ganar todos los partidos. La manera de preparar los partidos es siempre la misma", destacó.

Calificó a Jordania como un "buen rival", con jugadores "rápidos en ataque", que hizo dos buenos partidos previos.

Además, a punto de cumplir 100 partidos al frente de la Albiceleste, Scaloni aseguró: "Lo que me interesa es que en todo este recorrido la gente se sintiese identificada con el equipo, con eso estaría bien. Cien partidos, nunca lo pensé, son un montón. Es un muy lindo momento", agregó.

FUENTE: EFE