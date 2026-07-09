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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  9 de julio de 2026 - 17:45

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a semifinales

Conoce a las selecciones que se clasificaron a las semifinales de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se jugarán la próxima semana.

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a semifinales.

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a semifinales.

FOTO: EFE

La Copa Mundial 2026 de la FIFA está llegando a su fin y ya falta poco para conocer los cruces que tendremos en las semifinales, que darán comienzo la próxima semana.

La primera semifinal se jugará el martes 14 de julio a las dos de la tarde en el Estadio de Dallas, mientras que la segunda tendrá lugar el miércoles 15 de julio a la misma hora, desde el Estadio de Atlanta.

Equipos clasificados a semifinales del Mundial 2026

  • Francia (2-0 a Marruecos)

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