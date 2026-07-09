Mundial 2026: Selecciones clasificadas a semifinales.

La Copa Mundial 2026 de la FIFA está llegando a su fin y ya falta poco para conocer los cruces que tendremos en las semifinales, que darán comienzo la próxima semana.

La primera semifinal se jugará el martes 14 de julio a las dos de la tarde en el Estadio de Dallas, mientras que la segunda tendrá lugar el miércoles 15 de julio a la misma hora, desde el Estadio de Atlanta.