| RPC TV Panamá
FUTBOL Mundial 2026 -  9 de julio de 2026 - 18:31

Mundial 2026: "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando", Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé valoró la victoria de Francia ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Somos conscientes de lo que nos estamos jugando
Mundial 2026: "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando", Kylian MbappéFOTO: EFE/Ángel Colmenares

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que con este suma ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.

El mensaje de Kylian Mbappé para la afición - Mundial 2026

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

"Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros", sostuvo.

Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Conoce los cruces de semifinales

Mundial 2026: Selecciones clasificadas a semifinales

Mundial 2026: Francia vence con autoridad a Marruecos y se instala en semifinales

Recomendadas

Últimas noticias