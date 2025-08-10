Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos ganó oro y rompió su propio récord

La nadadora panameña Emily Santos conquistó la medalla de oro en los 100m pecho femenino, rompiendo su propio récord Panamericano Junior con un tiempo de 1:08.44min en los J uegos Panamericanos Junior 2025, que se disputan en Asunción.

Sabrina Lyn de Jamaica se quedó con la medalla de plata con marca de 1:09.00min y Stefania Gómez de Colombia el bronce con 1:09.56min.

Emily Santos hizo historia en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La panameña de 20 años venía de establecer nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior en la misma prueba con tiempo de 1:08.55min. en la serie de clasificación, que se celebró en horas de la mañana de este domingo.

Santos compitió en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, siendo así su segunda cita olímpica, después de ver acción en Tokio 2020 (100 metros pecho femeninos). De esta manera, se convirtió en la segunda atleta más joven en representar a Panamá en este evento deportivo.