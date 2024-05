NBA: Los Mavericks suman segunda victoria gracias a Doncic

"Solamente intento buscar mi puesto en la cancha", dijo Doncic sobre el tiro de la victoria. "Yo no me puedo mover muy rápido pero me muevo más rápido que él (Rudo Gobert), como dije antes, solamente trato de buscar mi puesto".

"Algunos jugadores que marcan mejor y otros peor, yo solamente trato de jugar baloncesto. Creo que hemos demostrado la confianza y la energía positiva, nunca está perdido hasta que suena la chicharra".

Kyrie Irving lanzó para un 44% (7/16) desde la cancha con 20 puntos, tuvo problemas de faltas que no sólo limitaron sus minutos sino que también su ritmo de competencia.

Sin embargo, fue Irving quien con 10:22 por jugar en el partido anotó la canasta de tres puntos que le dio la ventaja a Dallas 87-86 por primera vez desde el 7-6 en el primer cuarto y desde ese momento, cambió el partido.

"Fue una estupenda presentación, Luka estuvo espectacular y ese es el tipo de liderazgo del que hablamos", dijo Irving al finalizar el partido. "Todos aportamos y fue necesario en estos partidos. Luka es un guerrero y cada vez que lo tenemos en la cancha tenemos oportunidad de ganar".

MAVERICKS SUPERÓ DE NUEVO A SUS RIVALES

Anthony Edwards no tuvo su mejor noche en cuanto a efectividad conectando en cinco de sus 17 intentos desde la cancha, mismo escenario del atacante de origen dominicano Karl-Anthony Towns quien sumó 15 puntos con un 25% desde la cancha.

Por segundo partido consecutivo, los Timberwolves tuvieron la ventaja tarde en el cotejo pero no pudieron mantenerla, una mala entrega de Edwards y una revisión en video propició la última oportunidad de Dallas que se convirtió en el triple de la victoria.

La serie continuará el domingo con el primero de dos partidos consecutivos en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

FUENTE: AFP