NBA NBA -  9 de junio de 2026 - 13:23

NBA: "Hemos aprendido es a ser implacables", Victor Wembanyama

El brillante joven jugador de la NBA Victor Wembanyama dice que los Spurs han aprendido a ser implacables.

NBA: Hemos aprendido es a ser implacables

NBA: "Hemos aprendido es a ser implacables", Victor Wembanyama

El francés Victor Wembanyama, líder de los San Antonio Spurs, aseguró este martes que en estos 'playoff', los primeros de su carrera, su equipo ha aprendido a ser "implacable" y añadió que "es posible" ganar el anillo en su debut en postemporada en la NBA.

Unos impecables Spurs en la NBA

"Mi apuesta es que es posible ganar. Lo más importante que hemos aprendido es a ser implacables, además de cubrirte con las manos y no con la barbilla y golpear por debajo de la cabeza, si lo haces", bromeó el pívot de 22 años en rueda de prensa previa al cuarto partido de las Finales NBA entre Knicks y Spurs que se disputará este miércoles.

Los Spurs buscarán empatar 2-2 las Finales este miércoles ante los Knicks después de que los texanos empezaran 0-2 tras perder los dos primeros partidos en San Antonio.

Preguntado sobre el peso de jugar en casa o como visitante, Wembanyama apuntó que ambos escenarios son "muy emocionantes".

"Me gustan los públicos vivos y la afición activa tanto en casa como fuera. En casa es una motivación extra porque quieres dar un buen espectáculo a la gente que te apoya. Fuera de casa, quieres hacer todo lo contrario", sugirió.

El líder de los Spurs fue fundamental en la victoria por 115-111 ante los Knicks en el tercer partido en el Madison Square Garden contribuyendo con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.

FUENTE: EFE

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