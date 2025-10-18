Juegos Centroamericanos 2025: EN VIVO tabla de medallas

Las atletas Katherine Castillo y Victoria Achurra compitieron en Natación Artística - Dueto Técnico dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Adicional, Katherine Castillo vio acción en Solo Técnico y consiguió la medalla de bronce con 160.3600 puntos en su rutina. Segunda medalla para Panamá en Guatemala 2025.

Los representantes panameños de Judo alcanzaron nueve preseas en su primer día de acciones en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, repartidas así:

Oro: Lilian Cordones (-52kg) y Alexis Harrison (-81kg); plata: Kristine Jiménez (-57kg), Némesis Candelo (-48kg), Bernabé Vergara (-60kg); bronce: Anna Tirado (-63kg) Ronal González (-73kg) José Luis Ortega (-90kg) César Castillo (-100kg)

Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez consiguieron medalla de plata por equipos en la gimnasia artística de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Por su parte, Alyiah Lide De León se colgó la medalla de bronce en All Around con 47.500 puntos.

Los atletas Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao lograron medalla de bronce para Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto con tiempo de 4:18.41min.

Panamá también se quedó con la medalla de oro en Judo - Equipo Mixto, en 400m vallas incluyendo récord de Gianna Woodruff y Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual).