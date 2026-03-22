Panameño José Fajardo anota un golazo ante el Barcelona

El delantero panameño José Fajardo se lució con una anotación en la primera división del fútbol de Ecuador, en el duelo entre la Universidad Católica y el Barcelona SC.

Fajardo, de 32 años de edad se destacó en el partido que terminó por marcador de 1-1 en el El Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

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José Fajardo con un golazo

"La Pantera" puso números en el marcador al minuto 47' luego de recibir un pase afuera del área y con su control dirigido prepararse para sacar un potente remate de pierna derecha, que terminó en un golazo de lejana distancia.

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Fajardo encontró espacio de media distancia y la clavó para el 0-1 de @UCatolicaEC en el Monumental.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim pic.twitter.com/IVOgSGFOVQ — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 22, 2026

La reacción de los locales llegó después, al 67' con definición del argentino Darío Benedetto, para poner el definitivo 1-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo local.

Otro momento destacado del compromiso fue el ingreso a cancha del panameño Azarías Londoño, que volvió de su lesión para ver acción en Guayaquil.