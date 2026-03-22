Béisbol Mayor 2026: Panamá Metro le propina "paliza" a Coclé para cortar mala racha

Panamá Metro cortó una racha de tres derrotas consecutivas con un contundente triunfo de 10-0 ante Coclé en el Béisbol Mayor 2026 .

La ofensiva metropolitana atacó desde el primer episodio. Primero Abraham Rodríguez con un doble para traer al plato a Emmanuel Forde, le siguió con otro batazo de dos bases Eduardo Thomas y luego con lanzamiento descontrolado y elevado de sacrificio de Joshua Cedeño.

No fue hasta la octava entrada con Eduardo Thomas con hit productivo al igual que Robert Mullen y otro batazo de Ibrahim McKenzie que el campo corto no pudo controlar para que Thomas anotara. El partido terminó gracias a un doble de José Camargo para remolcar dos carreras para completar el abultamiento de carreras.

La victoria se la acreditó Teodoro Ortega que tiró 5 entradas, permitió 4 hits, y recetó 5 ponches.

"Indios" siguen enrachados

Veraguas superó 2-1 a Los Santos; los de Azuero tomaron ventaja en la cuarta entrada cuando Christian Cedeño bateó un elevado de sacrificio para que anotara Michael Mendoza, pero en la parte baja de esa misma entrada, los veragüenses le dieron vuelta gracias a un sencillo de Erick Mordock que trajo al plato a su hermano José y a Miguel Atencio.

La victoria se la acreditó Abram Atencio que en labor de relevo trabajó 2.1 con 3 bases por bolas y 1 ponche.

Darién domina a Potros

Con una gran labor desde el montículo por parte de Jorge Bautista que tiró 8 entradas, 5 hits, 1 carrera, 5 bases por bolas y 11 ponches, Darién superó 8-1 a Panamá Este.

A la ofensiva se destacaron Jonathan Polo que pegó HR, se fue de 3-3 con 3 impulsadas; Carlos Mosquera de 3-2 con 2 remolcadas y 2 anotadas y Ricardo Tivey de 4-2 con 1 producida.

Duelo de bateo en Bocas

Bocas del Toro se llevó el triunfo en casa ante Chiriquí Occidente 10-6 con un Melvin Novoa conectando 2 cuadrangulares para los locales y además remolcando 3 carreras, también destacó Edwin Walden que se fue de 4-2 con 2 remolcadas y 1 anotada. La victoria fue para Greg Espinoza que lanzó 2 entradas en blanco 2 ponches.

La derrota fue para Irving Chavarría que tiró 3 entradas permitiendo 5 carreras.

Herreranos apalean a Chiricanos

Herrera superó 11-2 a Chiriquí con una gran producción ofensiva de Juan Alonso que pegó 2 cuadrangulares y se fue de 5-3 con 6 impulsadas.

Alexander López trabajó 7 entradas donde permitió 5 hits, 1 base por bolas y ponchó a 4.

Vaqueros aguantaron a colonenses

Panamá Oeste le ganó a Colón 5-4 con Arod Mckenzie destacando a la ofensiva bateando de 5-3 con 2 remolcadas, Mario Sanjur de 2-1 con 1 impulsada y 2 bases por bolas y Benjamin Bailey que se fue de 5-1 con 1 remolcada y 2 anotadas.