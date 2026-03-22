LPF: Veraguas United protagoniza remontada ante Sporting San Miguelito

Veraguas United inició abajo en el marcador, pero logró remontar para ganarlo por marcador de 2-3 ante el Sporting San Miguelito en jornada 10 correspondiente al Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde el COS Sport Plaza.

Los locales arrancaron con ritmo y abrieron el marcador sobre el minuto 22' del partido, con definición de Ángel Valencia, que se quitó al arquero en la jugada.

Minutos después, al 28' el defensor Jeslan Caicedo recibió roja directa tras cometerle una falta a Gabriel Torres, que iba en carrera de cara a la portería.

A pesar de tener un jugador menos, los académicos lograron aumentar la ventaja con el gol del capitán Rodrigo Tello sobre el cierre del primer tiempo para irse al descanso con ventaja de 2-0.

Remontada de Veraguas en la

El equipo visitante salió con una nueva cara para el segundo tiempo, incluso con 4 modificaciones realizadas por el DT brasileño Felipe Borowsky.

Al minuto 53' Gabriel Torres aprovechó un rebote en el área después del tiro libre peligroso para recortar distancias en el marcador y luego al 55' Estevis López anotó, para su estreno goleador en la máxima categoría del futbol panameño.

Veraguas United buscó el partido con más ofensivas hasta que al 81' apareció Nedwar Zúñiga con el mano a mano ante Marlon Ávila, que no pudo hacer nada ante las constantes fintas en la misma jugada, regateando hasta 3 veces antes de definir con su pierna derecha para superar a Joseph Calderón y poner el definitivo 3-2 en el partido.

Con esta remontada, los de la Conferencia Oeste suman 3 importantes puntos, que los colocan en la cima.