Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 23 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este lunes 23 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026
- Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
- Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Coclé vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
- Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Chiriquí Occidente vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.