BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  23 de marzo de 2026 - 07:12

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 23 de marzo

Repasa el calendario de partidos programados para este lunes 23 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 23 de marzo
Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 23 de marzoFOTO / FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este lunes 23 de marzo con una nueva jornada donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

El equipo de Veraguas lidera el campeonato tras un buen arranque con marca de 6-1.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Metro vs Panamá Este en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Coclé vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
  • Bocas del Toro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 22 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Panamá Metro le propina "paliza" a Coclé para cortar mala racha

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 22 de marzo

Recomendadas

Últimas noticias