Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 22 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el domingo 22 de marzo, donde se completó la octava jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.
Veraguas siguió su buen momento luego de vencer en un apretado partido a Los Santos en el Estadio Omar Torrijos.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 8
- Veraguas (6-1)
- Panamá Oeste (5-3)
- Darién (4-2)
- Bocas del Toro (5-3)
- Chiriquí (5-3)
- Panamá Metro (4-3)
- Colón (4-4)
- Los Santos (4-4)
- Herrera (3-3)
- Coclé (3-5)
- Panamá Este (1-7)
- Chiriquí Occidente (1-7)