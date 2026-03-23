Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 22 de marzo FOTO: INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el domingo 22 de marzo, donde se completó la octava jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

La novena de Panamá Metro cortó la mala racha de derrotas venciendo por abultamiento de carreras a Coclé en el Estadio Rod Carew.

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