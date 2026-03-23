BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  23 de marzo de 2026 - 07:08

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 22 de marzo

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 7 de la Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 22 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 22 de marzo

FOTO: INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el domingo 22 de marzo, donde se completó la octava jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

La novena de Panamá Metro cortó la mala racha de derrotas venciendo por abultamiento de carreras a Coclé en el Estadio Rod Carew.

Veraguas siguió su buen momento luego de vencer en un apretado partido a Los Santos en el Estadio Omar Torrijos.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 8

  1. Veraguas (6-1)
  2. Panamá Oeste (5-3)
  3. Darién (4-2)
  4. Bocas del Toro (5-3)
  5. Chiriquí (5-3)
  6. Panamá Metro (4-3)
  7. Colón (4-4)
  8. Los Santos (4-4)
  9. Herrera (3-3)
  10. Coclé (3-5)
  11. Panamá Este (1-7)
  12. Chiriquí Occidente (1-7)
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