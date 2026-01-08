RPC, COS y RPC Radio consolidan una alianza estratégica con IRONMAN 70.3 Panamá

RPC , COS y RPC Radio formalizaron una alianza estratégica con IRONMAN 70.3 Panamá durante un acto protocolar el jueves 8 de enero en las instalaciones de Corporación Medcom. La firma tiene como objetivo fortalecer la difusión y proyección de uno de los eventos deportivos más importantes que se realizan en el país.

La mesa principal estuvo integrada por David Samudio, Gerente de Deportes de RPC; David Sakata, Jefe de Deportes de TV Premium; Gabriela Juliet, Gerente Senior de Medcom Radio y Rina Aguirre, Directora de IRONMAN 70.3 Panama Latin American TriClub Championship.

Durante el acto, los representantes destacaron la importancia de establecer una colaboración que permita ampliar el alcance del campeonato y respaldar una competencia que posiciona a Panamá en el calendario internacional del triatlón, además de generar un impacto positivo en el ámbito deportivo y turístico.

Esta alianza también busca acercar el IRONMAN 70.3 Panamá a nuevas audiencias y fortalecer la cultura deportiva a nivel nacional, resaltando valores como la disciplina, la constancia y el espíritu de superación que caracterizan a esta competencia, así como el interés por el deporte de alto rendimiento.

IRONMAN 70.3

La edición 2026 del evento contará con la participación de 1,500 atletas provenientes de más de 50 países, consolidándose como un atractivo internacional para el deporte y el turismo. Además, forma parte de la serie de competencias clasificatorias al Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, circuito que se celebra una vez al año y reúne a triatletas de élite a nivel global.

El IRONMAN 70.3 Panama Latin American TriClub Championship es una competencia de triatlón de media distancia que integra natación, ciclismo y carrera, con un recorrido total de 113 kilómetros (70.3 millas), distribuidos en 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera, lo que representa un desafío de alto nivel para atletas de distintas categorías.