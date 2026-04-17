Coventry City de Frank Lampard asciende a la Premier League tras 25 años

El Coventry City escribió este viernes una de las páginas más emotivas de su historia al asegurar su ascenso a la Premier League, poniendo fin a una espera de 25 años fuera de la máxima categoría del fútbol inglés.

El conjunto dirigido por Frank Lampard logró el objetivo tras empatar 1-1 ante el Blackburn Rovers en Ewood Park, resultado que le bastaba para certificar matemáticamente su regreso a la élite.

El partido no fue sencillo. Blackburn golpeó primero en la segunda mitad, pero el Coventry reaccionó en el tramo final con un cabezazo salvador de Bobby Thomas, desatando la locura entre los miles de aficionados desplazados.

Ese punto permitió al equipo alcanzar los 86 puntos y sacar una ventaja inalcanzable para sus perseguidores, asegurando uno de los cupos de ascenso directo desde la Championship.

El ascenso representa mucho más que un logro deportivo. El Coventry pasó en las últimas décadas por descensos, problemas financieros e incluso etapas jugando fuera de su ciudad.

Desde caer hasta la cuarta división en 2017 hasta rozar el ascenso en años recientes, el club fue reconstruyéndose paso a paso. La llegada de Lampard en 2024 marcó el impulso definitivo: tomó al equipo en un momento complicado y lo transformó en líder sólido del campeonato.

Un regreso histórico para el Coventry City

El Coventry no jugaba en la Premier desde la temporada 2000-01. Su regreso marca el inicio de una nueva etapa para un club histórico del fútbol inglés, que ahora buscará consolidarse nuevamente entre los grandes.

Con una afición fiel y un proyecto renovado, el Coventry City vuelve a donde muchos creen que siempre debió estar: en la élite del fútbol inglés.