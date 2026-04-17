Juegos Suramericanos de la juventud Deportes -  17 de abril de 2026 - 15:27

Juegos Suramericanos de la juventud 2026: Panamá Futsal perdió duelo por el bronce

La selección masculina de Futsal no pudo conquistar la medalla de bronce de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la juventud 2026: Panamá Futsal perdió duelo por el bronce

Juegos Suramericanos de la juventud 2026: Panamá Futsal perdió duelo por el bronce

La selección masculina de Panamá Futsal no pudo en el partido por la medalla de bronce al caer por marcador de 1-3 ante Paraguay y terminó en el cuarto puesto en acción de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

El gol panameño fue marcado por Eliecer Díaz.

Resultados de Panamá en el Futsal masculino de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Panamá 1-1 Paraguay
  • Panamá 0-4 Argentina
  • Panamá 1-9 Brasil
  • Paraguay 3-1 Panamá (partido por el bronce)

La delegación panameña actualmente tiene 10 medallas: 7 de bronce, 1 de plata y 2 de oro.

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