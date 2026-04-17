Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Fecha y hora de la final de Copa del Rey

El fútbol español vivirá una noche de alto voltaje este sábado 18 de abril de 2026, cuando el Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputen la gran final de la Copa del Rey 2025-26 en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con la misión de conquistar su undécimo título copero, en lo que será su vigésima final en esta competición, reafirmando su tradición como uno de los equipos más competitivos en instancias decisivas.

Por su parte, el equipo vasco, ahora bajo el mando de Pellegrino Matarazzo, busca escribir una nueva página dorada en su historia y levantar su cuarta Copa del Rey, tras sus conquistas previas en 1909, 1987 y 2020.

Este enfrentamiento tiene tintes históricos. La última vez que ambos clubes se midieron en una final copera fue en 1987, cuando la Real Sociedad se impuso en una dramática tanda de penales.

Además, el equilibrio marca la rivalidad: en Copa del Rey han jugado 18 veces con un balance perfectamente igualado de seis victorias por lado y seis empates, lo que anticipa un choque abierto y sin favorito claro.

El momento de los finalistas de la Copa del Rey

El Atlético arriba con confianza tras su buen momento internacional, luego de avanzar a las semifinales de la Champions League, lo que refuerza su candidatura al título.

En contraste, la Real Sociedad ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, con una notable mejoría bajo el mando de Matarazzo que la llevó de pelear en la zona baja a competir por un título.