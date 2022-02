LO ÚLTIMO. Jugadores de la selección de El Salvador se retractan y jugarán ante Canadá

LO ÚLTIMO. Jugadores de la selección de El Salvador no saldrían a jugar ante Canadá

Este miércoles se encienderon las alarmas en las eliminatorias Concacaf luego del comunicado compartido por los jugadores de la selección de El Salvador , en el cual indicaron que "se nos ha faltado al respeto como profesionales y personas" y que no jugarían el partido frente a Canadá de este mismo miércoles por la jornada 11 del octagonal camino a Qatar 2022.

En el comunicado explicaron que la directiva de la FESFUT encabezada por su presidente, Hugo Carrillo , les comunicaron que "no cumplirán con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inició la Octagonal. Mencionando que aún existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales".

"Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros, ni ninguna selección de El Salvador", sentenciaron en el documento compartido en redes sociales de los jugadores como Darwin Cerén, entre otros.

https://twitter.com/elgraficionado/status/1488973322331344898 ÚLTIMA HORA | Jugadores publican comunicado en el que dicen que no saldrán a jugar ante Canadá por considerar que se les faltó el respeto y no se les pagarán premios acordados. pic.twitter.com/Xi24zUqrnz — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 2, 2022

Los salvadoreños están en la sexta posición de la tabla de eliminatorias Concacaf con nueve puntos en diez fechas, antes del duelo ante Canadá. Por delante de ellos están Costa Rica que suma 13 puntos en el quinto lugar, Panamá (4to) con 17 unidades, México (3ro) con 18, Estados Unidos (2do) también con 18 puntos y Canadá es líder con 22 puntos.

Este encuentro está programado para jugarse en el Estadio Cuscatlán desde las 9:00 p.m.

Jugadores se retractan

Los seleccionados nacionales de El Salvador emitieron un segundo comunicado retractándose de no salir a jugar frente a los canadienses cuando aún restan cuatro jornadas de las eliminatorias Concacaf:

"Estimada afición salvadoreña, como grupo unido, hemos decidido jugar y darlo todo por mantener viva esta ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y por nuestra afición. A pesar de tener estas lamentables acciones, que afectan la concentración y enfoque que requiere un partido de este nivel".