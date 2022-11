Qatar 2022: Byron Castillo envía mensaje tras quedar fuera del mundial

Gustavo Alfaro tomó la decisión de no incluir a Castillo, quien ha sido víctima de burlas durante las últimas horas porque anticipaba que estaría en el Mundial.

Tras unas horas de salir la lista del Mundial, Byron publicó un mensaje para sus compañeros en La Tri: "Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina. Aquí sigo de pies y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida".

Ecuador debuta en el Mundial en el partido inaugural ante Qatar el domingo 20 de noviembre. Luego se miden ante Países Bajos y cierran su participación en la fase de grupos ante Senegal.