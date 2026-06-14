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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  14 de junio de 2026 - 08:28

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 14 de junio

Conoce a continuación los partidos que de disputarán este domingo 14 de junio en la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 14 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 14 de junio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este domingo 14 de junio, con 4 emocionantes duelos de, dos del Grupo E y dos del Grupo F de la cita mundialista.

Partidos para hoy domingo 14 de junio en el Mundial 2026

Alemania vs Curazao a las 12:00 P.M. desde el Estadio de Houston.

Selección de Países Bajos vs Japón en el Estadio de Dallas, en Arlington desde las 3:00 P.M. Partido que estará en vivo por RPC.

Costa de Marfil vs Ecuador a las 6:00 P.M. desde Philadelphia.

Y para cerrar la jornada, Suecia se mide a Túnez en el Estadio de Monterrey a las 9:00 P.M.

Se encienden los Grupos E y F de la competición más grande a nivel de selecciones, con choques que prometen goles y muchas emociones en el transcurso de este domingo futbolero.

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