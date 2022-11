Qatar 2022: Heung-min Son confirma que irá al Mundial

"Hola. Hola. Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido durante la semana pasada. Recibí mensajes de apoyo y aliento de muchos de ustedes, y gané mucha fuerza mientras los leía. Correr por nuestro país en la Copa del Mundo es un sueño de muchos niños creciendo para ser un jugador de fútbol. También tengo ese sueño sin cambios. Considerando las máscaras que has estado usando con paciencia durante los últimos dos años, mis máscaras que se usarán en el partido de la Copa del Mundo no serán nada. Si solo hay 1% de posibilidad, correré con esa posibilidad, solo que no queda mucho tiempo. Para convertirse en el jugador representativo de la Copa del Mundo de nuestro hermoso país. Solo quería tomar un momento para dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y realmente los aprecio a todos. En un momento difícil recibí mucha fuerza de ustedes! Jugar por tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños creciendo, tal como fue uno de los míos también. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto", escribió el atacante.

El onceno surcoreano espera que su gran estrella sea determinante en la máxima competición a nivel de selecciones dl mundo.