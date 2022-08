Qatar 2022: ¿Qué equipos jugarán en el partido inaugural?

Qatar y Ecuador jugarán entonces el domingo 20 de noviembre y se dará inicio del Mundial de Qatar 2022.

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022?

Senegal y Países Bajos jugarán el segundo partido del Mundial de Qatar 2022 a las 11:00 am hora de Panamá el lunes 21 de noviembre.

Los demás partidos de Qatar 2022 no sufrirán ningún tipo de modificación, solamente en las horas del Grupo B, Inglaterra vs Irán a las 8:00 am y Estados Unidos vs Gales a las 2:00 pm.

FIFA anunció que ninguna selección sufrirá ningún cambio en las convocatorias y que todo lo demás se mantendrá igual