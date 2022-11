Qatar 2022: Tchouaméni muestra una tranquilidad que asusta

Su carácter dentro y fuera del campo:

“Dentro y fuera del campo es diferente. Fuera del campo, lo gestionamos. En el campo, todo el mundo tiene la oportunidad de decir lo que piensa, siempre que lo haga con respeto y con ganas de ganar”.

Su buen rendimiento en la selección:

“Desde que debuté he jugado muy bien. Es a causa de mis compañeros también, a pesar de bajar el nivel en la última Nations League. No hay excusas en el terreno de juego. Hicimos en el último parón un buen partido ante Austria. Perdimos ante Dinamarca. Esa derrota nos sirve para aprender”.

Cómo ve a Karim Benzema después de sus lesiones:

“Respecto a Karim, es el mejor jugador del mundo. Es un jugador top. Lo lleva demostrando desde hace muchos años. Es un placer siempre jugar con él. Es un gran jugador y siempre está expuesto a críticas. No le ha afectado para nada. Sé que estará al 100 %. Esperemos que esté listo para el primer partido”.

El Mundial:

“Es uno de los mejores momentos de mi vida cuando recibí la convocatoria. Hay otros. Pero el primer Mundial es un momento espectacular para mí”.

Si tiene presión de jugar sin Pogba ni Kanté:

“No, para nada. Lo importante es lo que hacemos en el campo. No siento presión. La presión la conocemos de siempre. En el Madrid siempre hay presión, por ejemplo. Tomo esta responsabilidad de jugar con Francia con mucho entusiasmo y no me afecta la presión”.

Si prefiere evitar a Argentina en octavos:

“No me puedo esconder. Argentina con Messi es un gran equipo. Pero veremos qué pasa si pasamos. Primero tenemos que disputar la fase de grupos”.

Su evolución:

“Es muy bonito ver todo lo que me ha pasado en los últimos años. Estoy muy contento de poder estar en esta situación”.

Vinicius y Rodrygo:

“He hablado mucho del Mundial con ambos. Hemos tenido muchas lesiones en nuestro equipo desgraciadamente. Son equipos muy tops Brasil y Argentina, por ejemplo (le preguntan sobre ambas y si las ve favorita)”.

Su aprendizaje en el Madrid para ir con Francia:

“Cuando juegas en el mejor equipo del mundo, el Real Madrid, aprendes mucho. He progresado con Ancelotti y con varios compañeros. Estoy muy contento de poder disputar el Mundial”.

La serenidad que tiene y su secreto para estar bien:

“Creo que todo depende de mi personalidad. Desde que debuté he tenido esta personalidad y mentalidad. Creo que cuando llegas a la élite hay que darlo todo. Doy lo máximo e intento tener la máxima confianza y serenidad. Todos me han recibido muy bien y eso te permite llegar en las mejores condiciones”.

Cómo ve a Ousmane Dembéle:

“Es complicado hablar de jugadores del Barcelona (risas). Es un jugador que puede marcar las diferencias cuando está cerca del área. Estamos muy contentos de tener un jugador de esa calidad. Espero que pueda mostrarla en el Mundial”.

Cómo ha encontrado Qatar:

“Respecto a las condiciones climáticas, esperaba algo más de calor cuando llegamos. En el hotel estamos en muy buenas infraestructuras. Esperamos estar lo mejor posible en el hotel”.

Cómo ve a Benzema:

“No estoy inquieto. Está sereno. Tiene experiencia. No hay inquietud con Benzema, está muy bien que haya venido y seguro que estará preparado para ayudar al equipo”.

Si entiende que haya dudas sin Kanté ni Pogba y la presión:

“Al final, a partir del momento que sabíamos que Pogba y Kanté no iban a estar aquí, hubo muchas interrogaciones sobre la experiencia, la presión... Son cosas que quizá te dan más motivación. Sobre la presión suplementaria, no tengo. Hay que preguntar a otros compañeros sobre eso. Yo no la siento”.