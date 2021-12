Magic Dreams: Grama del Rommel Fernández no será afectada por concierto de Marc Anthony

"En todos los eventos que hemos hecho en el Rommel Fernández en el pasado, hemos puesto un material en la grama que se llama portaflor, es un material que existe a nivel mundial justamente para proteger la grama de los estadios de forma que se puedan hacer estadios multiusos, porque en todos los estadios del mundo, una infraestructura de ese tamaño depende de otros eventos para poder sufragar sus costos de operaciones", explicó el Gerente General de Magic Dreams.

"La grama nueva es una tecnología diferente a la que tenía el estadio antes, esta grama híbrida está compuesta de esa forma precisamente para poder tener una recuperación más rápida y ser más versátil en el aspecto de multiusos", comentó Candanedo, poniendo de ejemplo otros estadios del mundo que tienen este tipo de grama y realizan conciertos, como el Camp Nou de Barcelona o algunos estadios en Costa Rica.

"En esta ocasión, estaremos montando la tarima detrás de la portería norte para ser menos invasivos con la cancha", aclaró Candanedo, quien además indicó que el portaflor se pondrá en toda la grama, donde estarán ubicadas las sillas y las mesas para el concierto, más no la estructura como tal de la tarima para la presentación del cantante de salsa, Marc Anthony.

"La tarima no va a tocar la grama, no hay ninguna parte de la estructura", aclaró Candanedo.



Ante la pregunta de si podía garantizar que la grama no se dañaría, Candanedo afirmó que "no solo me atrevo a garantizarlo, sino que además estamos cubiertos con la póliza que en el peor de los escenarios, nosotros somos una empresa responsable, y daremos la cara ante lo que pueda suceder, sin embargo, no va a suceder nada porque estamos haciendo una planificación con los expertos y todas las partes involucradas para que esto se haga como se hace en el resto del mundo".

El concierto de Marc Anthony se llevará a cabo el 23 de febrero del 2022 y la selección de Panamá recibirá un mes después a Honduras (24 de marzo) en el Estadio Rommel Fernández en la última fecha FIFA de eliminatorias Concacaf camino al Mundial de Qatar 2022. Después visitará a Estados Unidos (27 de marzo) y cierra la eliminatoria en casa ante Canadá (30 de marzo).