LPF: Los cruces semifinales del Clausura 2026 quedaron definidos FOTO: LPF

Los oncenos del Alianza FC y el UMECIT FC lograron superar a sus rivales en los playoffs para instalarse en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

El conjunto "Verdolaga" aseguró su boleto entre los mejores 4, tras vencer en penales al CAI por marcador de 4--3 luego del empate 3-3 en el primer playoffs disputado el 5 de mayo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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