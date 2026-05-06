LPF: Los cruces semifinales del Clausura 2026 quedaron definidos

Los oncenos del Alianza FC y el UMECIT FC lograron superar a sus rivales en los playoffs para instalarse en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
En el segundo choque de playoffs, UMECIT FC derrotó a Unión Coclé en penales (3-2), tras igualar 1-1 en los 120' minutos.
Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Alianza FC vs Veraguas United - Sábado, 9 de mayo de 2026 (8:30 pm) en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Umecit FC vs CD Plaza Amador - Domingo, 10 de mayo de 2026 (4:00 pm)