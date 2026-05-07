Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Alemania

La selección de Alemania disputará la Copa Mundial 2026 en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, una selección europea que siempre busca estar en lo más alto de la cita, una que esta vez se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

El equipo dirigido por el DT Julian Nagelsmann llegará con un grupo con mucha juventud, jovenes que se encuentran en grandes clubes europeos.

Jugadores destacados de la selección de Alemania para el Mundial 2026

Joshua Kimmich: El mediocampista de 31 años de edad es el líder en cancha, portando la cinta de capitán desde le Eurocopa del 2024, un jugador que puede actuar en gran parte de la cancha, en distintas posiciones, como ya lo ha hecho, jugando como lateral y en el centro del campo.

Jamal Musiala: Un mediocampo creativo de 23 años de edad, el actual número 10 del Bayern Múnich, que ascendió desde el 2020 en el club donde creció, la llamada "Maquina Bávara", múltiple campeón del fútbol alemán.

Musiala disputará su segunda cita mundialista, ya que el jugador de 1,84 m de estatura vio acción en Qatar 2022 como titular en los 3 partidos de la fase de grupos, en donde quedaron eliminados.

Florian Wirtz: Otro jugador de la nueva generación alemana, actualmente en el Liverpool de Inglaterra, un mediocampista que también puede actuar como extremo.

Con 23 años de edad, Wirtz llega como figura, tras quedar fuera de Qatar por lesión y ahora consolidado a pesar de sus altas y bajas desde que salió del Bayer Leverkusen, club en donde brilló de la mano del DT Xabi Alonso.

La selección alemana buscará mejorar lo de su última participación y luchar entre los grandes de la próxima cita mundialista, una que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del presente año.