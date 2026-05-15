Bayern Múnich extiende contrato de Manuel Neuer hasta el 2027

El experimentado alemán Manuel Neuer seguirá protegiendo el arco del Bayern Múnich, después de ser anunciada su renovación por una temporada más.
Un especial protagonistas del Bayern Múnich, Manuel Neuer
"Sobre este portero, este capitán y esta personalidad se hablará aún en muchos años. Nos alegramos mucho de que él y Sven Ulreich, la confiabilidad en persona, se queden una temporada más con nosotros. Esta dupla de porteros es una para los libros de historia", destacó el Director General Jan-Christian Drees
Con 40 años de edad, el arquero alemán seguirá mostrando sus cualidades en el arco al más alto nivel del fútbol europeo, con "La Máquina Bávara".
FUENTE: EFE