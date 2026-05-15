Bayern Múnich extiende contrato de Manuel Neuer hasta el 2027

El experimentado alemán Manuel Neuer seguirá protegiendo el arco del Bayern Múnich, después de ser anunciada su renovación por una temporada más.

"El FC Bayern seguirá apostando una temporada más por su consolidado equipo de porteros: los contratos de Manuel Neuer y Sven Ulreich han sido renovados hasta el 30 de junio de 2027. Junto a Jonas Urbig, ambos forman el trío que continuará funcionando como una unidad cohesionada en la portería la próxima temporada", escribió el Club.

Un especial protagonistas del Bayern Múnich, Manuel Neuer

"Sobre este portero, este capitán y esta personalidad se hablará aún en muchos años. Nos alegramos mucho de que él y Sven Ulreich, la confiabilidad en persona, se queden una temporada más con nosotros. Esta dupla de porteros es una para los libros de historia", destacó el Director General Jan-Christian Drees

Con 40 años de edad, el arquero alemán seguirá mostrando sus cualidades en el arco al más alto nivel del fútbol europeo, con "La Máquina Bávara".

FUENTE: EFE