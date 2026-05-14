MLB: Iván Herrera fue clave en remontada de los Cardenales de San Luis

Con los Cardenales de San Luis del panameño Iván Herrera a un strike de perder en el juego decisivo del jueves contra los Atléticos en el Sutter Health Park, la parte alta del orden ofensivo respondió para concretar una dramática victoria y remontada 5-4 en el duelo de la MLB .

Iván Herrera apareció a la hora importante - MLB

Después de que el novato segunda base JJ Wetherholt fuera golpeado en la pierna derecha por un pitcheo en cuenta de 2-2, con el venezolano Yohel Pozo en primera y dos outs en el noveno inning, el canalero Iván Herrera conectó un sencillo al primer lanzamiento pasando al tercera base de los Atléticos, Zack Gelof, para impulsar la carrera del empate.

Luego, el jardinero derecho Jordan Walker dejó caer el primer pitcheo que vio en el jardín derecho para un doble, anotando Wetherholt y dándole la ventaja a los Cardenales.

El cerrador Riley O’Brien consiguió el salvamento con un noveno episodio sin carreras, asegurando una importante victoria y el triunfo en la serie para San Luis al finalizar una gira de siete juegos.

El pelotero panameño de 25 años batea .264 con 4 cuadrangulares, 20 carreras empujadas, 23 anotadas, 11 dobles, 28 bases por bolas, 33 ponches y 1 base robada.

FUENTE: MLB