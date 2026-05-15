Pachuca derrotó a Pumas de Adalberto Carrasquilla en la Semifinal de Ida del Clausura de la Liga MX

Pachuca consiguió derrotar a Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla con marcador de 1-0 en el partido de Ida de la Semifinal del Torneo Clausura 2026.

Los Tuzos comenzaron con gran intensidad el crucial duelo de Liga MX. Durante los primeros minutos del compromiso generaron tres jugadas de peligro. Sin embargo, la defensiva universitaria y Keylos Navas resistieron los embates tempraneros del local.

Pachuca vio recompensada su intensidad inicial antes del medio tiempo, pues el primer gol del partido llegó al minuto 37 luego de un disparo de pierna derecha de Oussama Idrissi. El marroquí definió desde fuera del área y aprovechó el desvío de un defensor de Pumas que dejó a Keylor Navas sin oportunidad.

Esta anotación confirmó la peligrosidad de los tiros de larga distancia de Tuzos, pues de los últimos ocho goles que ha marcado en Liguilla, cinco han caído mediante disparos desde fuera del área.

Pumas insistió a lo largo de la segunda mitad, pero poco pudo hacer ante la férrea defensiva del conjunto local. De esta forma, el primer encuentro de estas semifinales terminó con ventaja mínima para los Tuzos.

Sabor a revancha

Pumas había derrotado a Pachuca 0-2 en la última jornada de la temporada regular del Clausura 2026. Ese triunfo colocó al Club Universidad como líder de la competencia. Hoy, Tuzos cobró venganza y derrotó a Pumas en el Estadio Hidalgo, lo que significó la primera caída de los felinos en los últimos 11 compromisos.

Adalberto Carrasquilla en acción

El mediocampista panameño de 27 años de edad fue titular y vio acción hasta el minuto 75', en un complicado partido para Pumas UNAM, que ahora tendrá que buscar cambiar la cara para superar el reto en el partido de vuelta.