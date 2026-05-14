LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  14 de mayo de 2026 - 18:10

¡SORPRESA! Botafogo de Kadir Barría queda eliminado en la Copa de Brasil

El Botafogo de Kadir Barría no pudo avanzar de ronda en la Copa de Brasil, tras caer ante Chapecoense.

¡SORPRESA! Botafogo de Kadir Barría queda eliminado en la Copa de Brasil

¡SORPRESA! Botafogo de Kadir Barría queda eliminado en la Copa de Brasil

FOTO: KADIR BARRÍA

El Arena Condá fue el escenario donde el Botafogo del panameño Kadir Barría quedó eliminado en la quinta ronda de la Copa de Brasil, tras caer ante el Chapecoense por marcador de 2-0 (global 2-1) en el partido de vuelta.

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El Fogão había ganado la ida 1-0 el pasado 21 de abril con gol de Alex Telles al 90', pero no pudieron sostener la ventaja y sufrieron una remontada que los deja fuera de la competencia.

Kadir de 18 años ingresó de cambio al 58' por Junior Santos en busca de darle vuelta al compromiso.

El próximo duelo de Kadir y su club será el domingo 17 de mayo ante el Corinthians en el Estádio Nilton Santos (2:00 pm).

Números de Kadir Barría vs Chapecoense

Jugó 43' minutos, tuvo 5 tiros totales, 1 tiro a puerta, 0/3 en pases precisos (0%), 9 toques de balón y 1/1 en duelos aéreos.

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