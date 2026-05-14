LALIGA Fútbol Internacional -  14 de mayo de 2026 - 15:00

FC Barcelona vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir J37 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo entre el FC Barcelona y Real Betis en la jornada 37 de LaLiga 2025-2026.

FC Barcelona vs Real Betis: Fecha

FC Barcelona vs Real Betis: Fecha, hora y dónde ver J37 de LaLiga

FOTO: REAL MADRID

El conjunto del FC Barcelona jugará el penúltimo choque de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, cuando enfrente al Real Betis en la jornada 37.

El onceno dirigido por Manuel Pellegrini actualmente marcha en la quinta posición con 57 puntos y el Barca de Hansi Flick lidera la tabla con 91 unidades.

FC BARCELONA VS REAL BETIS: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J37 DE LALIGA

  • Fecha: Domingo, 17 de mayo de 2026
  • Hora: 2:15 p.m.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com
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