El conjunto del FC Barcelona jugará el penúltimo choque de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, cuando enfrente al Real Betis en la jornada 37.
El onceno dirigido por Manuel Pellegrini actualmente marcha en la quinta posición con 57 puntos y el Barca de Hansi Flick lidera la tabla con 91 unidades.
FC BARCELONA VS REAL BETIS: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J37 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 17 de mayo de 2026
- Hora: 2:15 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com