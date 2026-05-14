FC Barcelona vs Real Betis: Fecha, hora y dónde seguir J37 de LaLiga

El conjunto del FC Barcelona jugará el penúltimo choque de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, cuando enfrente al Real Betis en la jornada 37.

Los culés, ya con el título asegurado, vienen de perder 1-0 ante el Alavés con gol de Ibrahim Diabate en el Estadio de Mendizorroza, mientras que los béticos se impusieron 2-1 sobre el Elche gracias a las anotaciones de Cucho Hernández y Pablo Fornals en el Estadio La Cartuja.