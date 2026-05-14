LALIGA Fútbol Internacional -  14 de mayo de 2026 - 17:10

Kylian Mbappé: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero"

El francés Kylian Mbappé señaló que el técnico Álvaro Arbeloa le dijo que es el cuarto delantero del Real Madrid.

Kylian Mbappé: Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero

Kylian Mbappé: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero"

FOTO: EFE/Julio Muñoz

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, desveló que fue suplente contra el Real Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla.

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Las palabras de Kylian Mbappé

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta.

FUENTE: EFE

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