Kylian Mbappé: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero"

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid , desveló que fue suplente contra el Real Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa , le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla.

Kylian Mbappé: “Hoy no he jugado porque ÁLVARO ARBELOA me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Preguntadle al míster. Yo estaba listo para ser titular." Qué vergüenza de declaración pic.twitter.com/62qByua7qL

Las palabras de Kylian Mbappé

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta.

FUENTE: EFE