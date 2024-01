Béisbol Juvenil 2024: FEDEBEIS suspende partidos por incendio en Cerro Patacón

Bocas del Toro vs Colón, programado a jugarse a las 2:00 p.m. y Los Santos vs Panamá Metro (7:00 p.m.) eran los juegos pactados para disputarse en dicho escenario.

Comunicado de la FEDEBEIS

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol, de manera responsable informa a los medios de comunicación y a la afición en general que, como resultado de la situación presentada en el área de Cerro Patacón, producto de un incendio, en común acuerdo con las autoridades del MINSA, Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y Pandeportes, adopta la medida de SUSPENDER, los partidos programados para realizarse hoy, viernes 19, en el estadio Rod Carew.

La Federación mantiene comunicación directa y constante, con el MINSA como máxima autoridad en relación a las medidas que se deban adoptar, siempre encaminadas a preservar la salud tanto de los aficionados, atletas y personal administrativo a cargo del desarrollo de la actividad.

De existir la necesidad de proceder a suspender algunos otros partidos, la Junta Directiva tendrá la responsabilidad como ente rector del beisbol a nivel nacional, para tomar las 'medidas que considere necesarias y beneficiosos para los intereses del béisbol.

FEDEBEIS reprograma jornada del Béisbol Juvenil

Tras la suspensión de los partidos, la FEDEBEIS informó la reprogramación de la jornada, además del traslado de dos partidos correspondientes al día sábado 20 de enero.

"La Junta Directiva de la FEDEBEIS, informa a los medios de comunicación y a la afición en general que, a pesar de que el último informe de las autoridades competentes, lideradas por el MINSA, da a conocer que el incendio en Cerro Patacón, está controlado en un 60% y de manera responsable se decide reprogramar los siguientes partidos", señaló la Federación.

Partidos reprogramados del sábado 20 de enero

Chiriquí Occidente vs Colón - Estadio José de la Luz Thompson (2:00 p.m.)

vs Colón - Estadio José de la Luz Thompson (2:00 p.m.) Herrera vs Panamá Metro - Estadio Justino Salinas (2:00 p.m.)

La reprogramación de los partidos No. 73 Bocas del Toro vs Colón y No. 74 Los Santos vs Panamá Metro, será comunicada de manera oportuna.