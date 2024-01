Béisbol Juvenil 2024: Reprograman 2 partidos del sábado 20 de enero 

Partidos reprogramados del sábado 20 de enero

Chiriquí Occidente vs Colón - Estadio José de la Luz Thompson (2:00 p.m.)

vs Colón - Estadio José de la Luz Thompson (2:00 p.m.) Herrera vs Panamá Metro - Estadio Justino Salinas (2:00 p.m.)

La reprogramación de los partidos No. 73 Bocas del Toro vs Colón y No. 74 Los Santos vs Panamá Metro, será comunicada de manera oportuna.

Los dos compromisos estaban programados para jugarse el viernes 19 de enero, pero fueron suspendidos por el incendio.