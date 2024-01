Béisbol Juvenil 2024: Herrera vs Colón de la J16 cambia de escenario 

Estos cambios de partidos se están realizando desde el viernes 19 de enero por el incendio en Cerro Patacón que ha evitado que se juegue en el Estadio Nacional de la ciudad capital.

El otro encuentro entre Veraguas y Panamá Metro se mantiene igual a jugarse desde las 7:00 p.m. en el Rod Carew como estaba programado.

Comunicado de FEDEBEIS

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, informan a los medios de comunicación y la afición en general que, el partido No. 91 entre las novenas de Herrera y Colón, se jugará oficialmente en el estadio José de La Luz Thompson, a las 2:00 p.m, mientras que, el No. 92 entre las novenas de Veraguas y Panamá Metro, se mantiene para jugarse en el estadio Rod Carew, a las 7:00 p.m, tal como estaba programado originalmente.

Continúan pendientes de reprogramación de los partidos: No. 73 Bocas del Toro vs Colón y No. 74 Los Santos vs Panamá Metro, la cual será comunicada de manera oportuna.