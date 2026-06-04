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MAREA ROJA

La Selección de Panamá se despide de su gente para enfocarse en el Mundial 2026

La Selección de Panamá se despide de su gente para enfocarse en el Mundial 2026

La Selección de Panamá se despide de su gente para enfocarse en el Mundial 2026

Marea Roja - 

La Selección de Panamá viajará rumbo a San Luis para un amistoso y luego llegará a Canadá para concentrarse de cara al Mundial 2026.

La Selección de Panamá viajará rumbo a San Luis para un amistoso ante Bosnia y Herzegovina y luego llegará a Canadá para concentrarse en base de cara al Mundial 2026.

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SE DESPIDEN DE LOS FANÁTICOS

Los jugadores se marchan del acto organizado por Copa Airlines y subirán el avión para viajar a San Luis de cara a su partido amistoso contra Bosnia y Herzegovina, el sábado 6 de junio.

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EMOTIVO ABRAZO

Kadir Barría abrazó a Rita Hansell, madre de Luis "Matador" Tejada (q. e. p. d.), padrino del jugador de Botafogo.

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LA SELECCIÓN LLEGA A TOCUMEN

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RUMBO AL AEROPUERTO

La Selección ya sale de su hotel de concentración rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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NEGRITO QUINTERO FIRMANDO AUTÓGRAFOS

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LA OPINIÓN DE SAMUEL SOBRE FIDEL ESCOBAR

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EL EQUIPO DE A LA CANDELA EN TOCUMEN

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EN VIVO

Ya inicia A La Candela con todos los detalles de la despedida de la Selección.

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