La Selección de Panamá se despide de su gente para enfocarse en el Mundial 2026

SE DESPIDEN DE LOS FANÁTICOS
Los jugadores se marchan del acto organizado por Copa Airlines y subirán el avión para viajar a San Luis de cara a su partido amistoso contra Bosnia y Herzegovina, el sábado 6 de junio.
MAREA ROJA
La Selección de Panamá viajará rumbo a San Luis para un amistoso y luego llegará a Canadá para concentrarse de cara al Mundial 2026.
La Selección de Panamá viajará rumbo a San Luis para un amistoso ante Bosnia y Herzegovina y luego llegará a Canadá para concentrarse en base de cara al Mundial 2026.