Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Panamá Metro ante Panamá Este en juego 4 ronda de 8

Repasa las alineaciones de las novenas de Panamá Metro ante Panamá Este en el juego 4 de ronda de ocho.

La novena de Panamá Metro recibirá en el estadio Rod Carew a Panamá Este en el cuarto juego de la serie de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

Los metrillos tienen ventaja 2-1 en la serie y buscarán su tercer triunfo, mientras que Panamá Este recortó este martes y sumó su primera victoria.

Coclé ya tiene su boleto a la próxima ronda y todavía hay cupo para 3 equipos más.

Line Up de Panamá Metro y Panamá Este en Juego 4

Panamá Metro

  • Luis Rivera CF
  • Carlos Rivera 1B
  • Robert Sánchez LF
  • Pablo Arosemena R
  • Cristian Andrión 2B
  • Junior Saldaña DH
  • David Murillo 3B
  • Edgardo Recuero RF
  • Andrés Valderrama SS
  • Abraham Wright P

Panamá Este

  • Joey Wood SS
  • Nelson Bonilla RF
  • Adrián Fuentes 3B
  • Diego Caicedo DH
  • Eduardo Rodríguez R
  • Alejandro Fanovich CF
  • Nicolás Sánchez LF
  • Adrián Rivera 1B
  • Samuel Urriola 2B
  • Ivanier Velásquez P

