Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Panamá Metro ante Panamá Este en juego 4 ronda de 8

La novena de Panamá Metro recibirá en el estadio Rod Carew a Panamá Este en el cuarto juego de la serie de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.
Coclé ya tiene su boleto a la próxima ronda y todavía hay cupo para 3 equipos más.
Line Up de Panamá Metro y Panamá Este en Juego 4
Panamá Metro
- Luis Rivera CF
- Carlos Rivera 1B
- Robert Sánchez LF
- Pablo Arosemena R
- Cristian Andrión 2B
- Junior Saldaña DH
- David Murillo 3B
- Edgardo Recuero RF
- Andrés Valderrama SS
- Abraham Wright P
Panamá Este
- Joey Wood SS
- Nelson Bonilla RF
- Adrián Fuentes 3B
- Diego Caicedo DH
- Eduardo Rodríguez R
- Alejandro Fanovich CF
- Nicolás Sánchez LF
- Adrián Rivera 1B
- Samuel Urriola 2B
- Ivanier Velásquez P