Béisbol Juvenil 2026: Alineación de Panamá Metro ante Panamá Este en juego 4 ronda de 8

La novena de Panamá Metro recibirá en el estadio Rod Carew a Panamá Este en el cuarto juego de la serie de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

Los metrillos tienen ventaja 2-1 en la serie y buscarán su tercer triunfo, mientras que Panamá Este recortó este martes y sumó su primera victoria.

