LPF: UMECIT FC elimina a Unión Coclé en Penonomé y clasifican a las semifinales

Los oncenos de Unión Coclé y UMECIT FC empataron 1-1 en 90' minutos de partido en playoffs de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde tierras coclesanas, un encuentro clasificatorio que se terminó definiendo en la tanda de penales.

En la primera parte ambos equipos lo intentaron en el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé, pero con poca claridad en el último cuarto de cancha.

Una de las oportunidades del primer tiempo llegó sobre el minuto 22' luego del centro de Giancarlos Moreno, pero Carmona llegó forzado y no pudo llegar con remate al arco.

Los goles llegaron en la segunda mitad del duelo de LPF

Al minuto 77' del partido, el atacante Hiberto Peralta recibió su segunda tarjeta amarilla del partido, lo que abrió el partido en territorio coclesano.

Con 10 jugadores la visita aprovechó y abrió el marcador sobre el minuto 82' del partido con Andrick Edwards, que cerró la pinza después de la buena jugada por derecha de Alberto Saldaña.

El equipo coclesano se fue al ataque con más números y un centro de Derick Edmund hizo que llegara el empate sobre el 90+1', tras el autogol de Jesús Araya, que trato de desviar, pero el balón se introdujo en su propio arco.

Los tiempos extras llegaron al "Proyecto Gol" después de 1-1 en 90' minutos y el boleto a las semifinales del torneo tuvo que esperar un poco más para ser conseguido, llegando hasta la tanda de los penales.

El DT Julio Infante realizó un cambio crucial en la recta final del segundo tiempo extra, haciendo ingresar al arquero suplente David Almengor, jugador que se convirtió en figura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2052159216039678051&partner=&hide_thread=false ¡LA FIGURA!



El guardameta David Almengor atajó dos penales para liderar la clasificación del UMECIT FC a semifinales del Clausura 2026. #LPFxRPC pic.twitter.com/dSNLXvt97J — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 6, 2026

Almengor se convirtió en el héroe en la tanda de penales, atajando 2 para ganar el boleto a la fase de los mejores 4 equipos de la competición, en donde se enfrentarán próximamente al CD Plaza Amador, actual campeón.